الحكومة تبحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية،الأحد، إن الوزارة ستناقش مع الجانب السوري اليوم ملف الشاحنات الأردنية.

وأضاف أبو دية أن هناك تواصلا مستمراً بين الجانبين على جميع المستويات، حيث بدأ التنسيق بين وزارة النقل ونظيرتها السورية منذ يوم أمس.

وأوضح أن النقاشات ستتعمق اليوم للوصول إلى تفاصيل حول الإجراءات المتبعة في النقل البري، بما في ذلك تسهيل حركة الشاحنات وتخفيف العمليات اللوجستية المعقدة، والتركيز على التنسيق بين الجمارك والنقل في كلا البلدين.

وفيما يتعلق بتكدس الشاحنات، أكد أبو دية أن هذا سيكون جزءا من النقاشات، حيث سيتم بحث إمكانية توسيع الساحات وتوفير الآليات المناسبة لإجراء عمليات النقل التبادلي بشكل أكثر سلاسة.

وقرّرت سوريا منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء المارّة بطريق الترانزيت، وذلك اعتبارا من الجمعة.

واستثنى القرار الشاحنات العابرة للأراضي السورية بصفة ترانزيت على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين.

وأربك القرار حركة عبور الشاحنات الأردنية باتجاه الأراضي السورية.