مظاهرات في برلين وباريس تنديدا بالجرائم الإسرائيلية بغزة

ساعتين ago
مظاهرات في برلين وباريس تنديدا بالجرائم الإسرائيلية بغزة

وطنا اليوم:شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة داعمة لفلسطين تنديدا بالجرائم الإسرائيلية، خرجت تحت شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية”، كما شهدت باريس مظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين.
ففي برلين، تجمع مئات الأشخاص في حي فيدينغ وساروا إلى ساحة ليوبولد مرددين هتافات تضامنية مع غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وبالحرية للشعب الفلسطيني.
وأعربوا عن استنكارهم للدعم الذي تقدمه السلطات الألمانية لإسرائيل، وخاصة في مجال التسليح، رغم الجرائم التي ترتكبها في فلسطين.
وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، تدخلت قوات الشرطة الألمانية لفض المتظاهرين في ساحة ليوبولد، واعتقلت ما لا يقل عن 4 أشخاص.
وفي باريس، جاءت المظاهرة استجابة لنداء جمعيات ومنظمات، شارك فيها مئات المتظاهرين تعبيرا عن احتجاجهم على التمييز والقمع الذي تتعرض له شعوب فلسطين والسودان وفنزويلا.
وأكد المتظاهرون تضامنهم مع شعوب فلسطين والسودان وفنزويلا، رافعين بأيديهم لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “قاطعوا إسرائيل”، وحاملين أعلام فلسطين وفنزويلا.
وأتت المظاهرتان في وقت تخرق فيه إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقد أدت خروقها -حتى الآن- إلى استشهاد 576 فلسطينيا، كما أنها تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة


