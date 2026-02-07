الملكة رانيا العبدالله تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في إسطنبول

وطنا اليوم _

ضمن زيارة عمل لجلالة الملك عبدالله الثاني الى تركيا، التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم السبت، بعقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السيدة الأولى أمينة أردوغان.

وبعد استقبال السيدة الأولى لجلالة الملكة في قصر دولمة بهجة، قامت جلالتها والسيدة الأولى بجولة في معرض فني تراثي يقام حالياً في القصر يبرز منسوجات وتطريزات تركية تقليدية. وتضم المعروضات أعمالاً تعكس دور الفنون التقليدية في تشكيل الهوية الثقافية.

وينظم المعرض معاهد النضج، وهي مؤسسات تعليمية حكومية تأسست عام 1945 للحفاظ والنهوض بالتراث الثقافي لتركيا.