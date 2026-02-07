الوحدات يفوز على الفيصلي في قمة الدوري

وطنا اليوم _

فاز فريق الوحدات على فريق الفيصلي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ستاد الملك عبدالله الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وسجل أهداف الوحدات محمد راتب في الدقيقة 22 من الشوط الأول، قبل أن يعزز شيروين سيدورف النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 88 من زمن المباراة، ليحسم الوحدات المواجهة لصالحه ويحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة من 14 مباراة، ليتراجع إلى المركز الثاني على سلم الترتيب، فيما رفع الوحدات رصيده إلى 27 نقطة من 14 مباراة، متقدما إلى المركز الرابع.

واستفاد الحسين إربد من نتيجة القمة، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، فيما بقي الرمثا في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، لتتواصل المنافسة على المراكز المتقدمة مع اقتراب الجولات الحاسمة من البطولة.