وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز “مطمئنة” للفتيات الأول من نوعه في المملكة والإقليم

وطنا اليوم _

افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، مركز “مطمئنة” في لواء الوسطية بمحافظة إربد، والمتخصص بتقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للفتيات من مختلف محافظات المملكة، ممن يحتجن إلى أشكال محددة من التدخلات الاجتماعية والنفسية والإرشاد والتأهيل.

وقالت بني مصطفى، إن افتتاح المركز، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، يأتي ضمن جهود الوزارة لتقديم رعاية شاملة ومتخصصة للفتيات المستهدفات، عبر برامج علاجية فردية وجماعية، إضافة إلى خدمات التشخيص والتقويم، وفق أفضل المعايير والممارسات في هذا المجال، مستذكرة أن افتتاح المركز يمثل إنجازا مهما يتزامن مع يوم الوفاء لجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ويوم البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشارت إلى أن استحداث المركز يمثل حصيلة شراكة فاعلة مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب ومؤسسة ستيرلنغ، وبالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، مبينة أن المركز يستقبل الحالات من عمر 14 عاما، إلى جانب قسم نهاري للإرشاد النفسي وخدمات التشخيص والتأهيل، إضافة إلى ما يقدمه للمجتمع المحلي من خدمات عبر كوادر متخصصة ومؤهلة.

وأضافت أن استحداث المركز، الذي يأتي في إطار تعزيز نهج الوزارة في تطوير منظومة الحماية، يوفر بيئة آمنة وكريمة للفتيات المستهدفات، ويحافظ على خصوصية الحالات، حيث يخضع تنفيذ جميع الأنشطة لإشراف كوادر مؤهلة ومتخصصة، مع متابعة مستمرة للخدمات والبرامج المنفذة.

وبينت أن مركز “مطمئنة” يشكل نموذجا متميزا في تقديم الخدمات العلاجية والتدريبية والتشخيصية، بما يسهم في تمكين المستفيدات من خدماته وتعزيز اندماجهن الاجتماعي.

بدورها، أكدت مديرة مؤسسة الأميرة تغريد، الدكتورة أغادير جويحان، أن المركز يعكس التزام المؤسسة بدعم الفتيات وتقديم برامج تأهيلية متكاملة، مشيرة إلى أن “مطمئنة” يمثل بيئة آمنة تمكن الفتيات من مواجهة التحديات النفسية والسلوكية، ويعمل على تعزيز اندماجهن في المجتمع وتمكينهن من تطوير مهاراتهن والاعتماد على أنفسهن.

ويتألف مبنى مركز “مطمئنة” من طابقين؛ يضم الطابق الأول الإدارة والعيادات النهارية، والبالغ عددها 6 عيادات، وتشمل طبية، و للقياس والتشخيص، وعيادات للإرشاد النفسي، إضافة إلى قاعة مخصصة للإرشاد الجماعي، فيما يضم الطابق الأرضي قسم الرعاية، والذي يشمل صالة جلوس، والمطبخ الرئيسي، فضلا عن الساحات الخارجية والجلسات المهيأة للفتيات.

وحضر افتتاح المركز متصرف لواء الوسطية ميسون خصاونة، وممثلو مؤسسة ستيرلنغ، ورئيس لجنة بلدية الوسطية فتحي الخصاونة، وممثلون عن القطاع التطوعي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.