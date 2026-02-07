بنك القاهرة عمان
جامعة البترا تحيي ذكرى الوفاء والبيعة

37 دقيقة ago
جامعة البترا تحيي ذكرى الوفاء والبيعة

وطنا اليوم _

ترفع أسرة جامعة البترا،

ممثَّلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم،

وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة،

أسمى آيات الوفاء والولاء

إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظَّم

(حفظه الله ورعاه)،

مستذكرين بكل إجلال وعرفان مسيرة الباني الراحل العظيم،

الملك الحسين بن طلال (طيَّب الله ثراه)،

ومجدِّدين البيعة لقائد المسيرة وحادي الركب،

جلالة الملك عبد الله الثاني، للمضي قُدمًا تحت رايته الهاشمية المظفَّرة،

في دروب العزَّة والفخار، ومواصلة مسيرة التحديث والإنجاز،

ليبقى الأردن أنموذجًا في التقدُّم والازدهار.

حفظ الله الأردن عزيزًا شامخًا،

وحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة.


