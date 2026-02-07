مستشفى الجامعة الأردنيّة يُحيي ذكرى الوفاء والبيعة السابعة والعشرين

وطنا اليوم _

رفعت إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة، ممثّلةً بمديرها العام الأستاذ الدكتور نادر البصول، وأسرة المستشفى الطبيّة والإداريّة، أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.

وأكد البصول، اعتزاز المستشفى بهذه المناسبة الوطنية الغالية، واستذكار مسيرة باني نهضة الأردن الحديثة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، مشيرًا إلى أن المستشفى يجدد بهذه المناسبة العهد والولاء للقيادة الهاشمية، ومواصلة دوره في تقديم رعاية صحية متخصصة، والمساهمة في تطوير القطاع الصحي، انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية.

وأضاف، أنّ كوادر مستشفى الجامعة الأردنية تواصل أداء واجبها المهني والوطني بكل إخلاص، وبروح الفريق الواحد، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وإنسانية تليق بالمواطن الأردني.

ولفت البصول، إلى أنّ ذكرى الوفاء والبيعة ستبقى مناسبة وطنية جامعة، ودافعًا لمزيد من العطاء والتميّز، سائلًا المولى عزّ وجل أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.