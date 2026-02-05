بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمان تقدم خصومات وإعفاءات ضريبية حتى نهاية آذار

ساعتين ago
أمانة عمان تقدم خصومات وإعفاءات ضريبية حتى نهاية آذار

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن خصومات ضريبية واعفاءات من الغرامات عند تسديدها قبل نهاية اذار المقبل، استنادا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 4/1/2026، على النحو التالي:

– منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي لسنة 2025 والسنوات السابقة المفروضة على الأراضي والعقارات داخل حدود امانة عمّان بنسبة 20% في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026.

– الاعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف المتحققة عن السنوات السابقة بنسبة 100% في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026.

– زيادة الخصم التشجيعي ليصبح 10% بدلا من 8% للمكلفين الملتزمين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) للعام 2026 في حال سداد المبالغ المترتبة عليهم في اول شهرين من العام حتى تاريخ 28/2/2026.

– منح المكلفين خصما على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات بنسبة 25% في حال الدفع قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026.

– منح طالبي شراء فضلات الطرق خصما على اثمان الفضلات المترتبة عليهم بنسبة 25% في حال الدفع قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026.

– اعفاء مستأجري العقارات والابنية العائدة ملكيتها لأمانة عمّان الكبرى مما نسبته 25% من الأجور المترتبة عليهم لسنة 2025 وللسنوات السابقة في حال تسديدها قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:57

تفعّيل دراجات مرورية نسائية بهذه المنطقة

12:36

هل هو آخر القادة؟

12:33

أبو قطوسة من جامعة البترا ينضم إلى نخبة خبراء العالم الخمسة في الأحياء الدقيقة والفيروسات

12:31

سيارة الإسعاف دخلت الملعب.. اصطدام مروع بين لاعبين في كأس تركيا

12:00

إجلاء أكثر من 100 ألف مع تفاقم فيضانات شمال غرب المغرب

11:56

صناعة عمّان توقّع عقود احتضان مع مشاريع ريادية تقنية

11:46

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر كانون الثاني

11:43

إشعار 379 منشأة غير ملتزمة بالفوترة ومهلة أسبوع لتصويب أوضاعها

11:41

لافروف: الوضع في إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط

11:37

نيو ستارت .. ماذا يعني انتهاء أهم معاهدة نووية في العالم؟

11:21

تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية “التوجيهي” منتصف الأسبوع المقبل

11:17

الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات الدرون وأشباه الموصلات

وفيات
وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات