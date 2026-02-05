أمانة عمان تقدم خصومات وإعفاءات ضريبية حتى نهاية آذار

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن خصومات ضريبية واعفاءات من الغرامات عند تسديدها قبل نهاية اذار المقبل، استنادا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 4/1/2026، على النحو التالي:

– منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي لسنة 2025 والسنوات السابقة المفروضة على الأراضي والعقارات داخل حدود امانة عمّان بنسبة 20% في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026.

– الاعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف المتحققة عن السنوات السابقة بنسبة 100% في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026.

– زيادة الخصم التشجيعي ليصبح 10% بدلا من 8% للمكلفين الملتزمين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) للعام 2026 في حال سداد المبالغ المترتبة عليهم في اول شهرين من العام حتى تاريخ 28/2/2026.

– منح المكلفين خصما على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات بنسبة 25% في حال الدفع قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026.

– منح طالبي شراء فضلات الطرق خصما على اثمان الفضلات المترتبة عليهم بنسبة 25% في حال الدفع قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026.

– اعفاء مستأجري العقارات والابنية العائدة ملكيتها لأمانة عمّان الكبرى مما نسبته 25% من الأجور المترتبة عليهم لسنة 2025 وللسنوات السابقة في حال تسديدها قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026