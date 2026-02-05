وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد

وطنا اليوم:توفي مواطن في مدينة اربد اثر سقوطه من اعلى بناية سكنية في احد احياء المدينة، فيما باشرت الاجهزة الامنية تحقيقا موسعا للوقوف على ملابسات الحادثة وظروف وقوعها.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات شرطة اربد في ساعة متاخرة، يفيد بسقوط شخص من اعلى احدى العمارات السكنية في الحي الجنوبي، حيث جرى التحرك الفوري للمجموعات الامنية وكوادر الدفاع المدني الى الموقع.

واوضح المصدر انه جرى اسعاف الشخص الى الموقع، الا انه كان قد فارق الحياة، مشيرا الى انه تم فتح تحقيق رسمي بالحادثة، وتحويل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة