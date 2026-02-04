بنك القاهرة عمان
المياه: ضبط بئر مخالفة بالجفر وإزالة اعتداءات على خطوط منزلية في ناعور

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اليوم الأربعاء، عن ضبط بئر مخالفة في الجفر/ الشهيبة.
وبحسب بيان للوزارة، قامت الفرق الفنية المختصة والأجهزة الأمنية بمداهمة الموقع، وردم البئر المخالفة بعمق 300 متر، وإعداد الضبوطات، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال التحقيق، وتحويل الأمر للجهات القضائية.
كما أعلنت الوزارة عن إزالة اعتداءات لتعبئة صهاريج مخالفة من خطوط مياه منزلية في منطقة ناعور / أم البساتين، وإعداد الضبوطات، مؤكدة أن العمل جار لاستكمال التحقيق، وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين


