بحث التعاون بين العقبة الخاصة والجسر العربي

خلال لقاءه إدارة شركة الجسر العربي بالعقبة



المجالي : الجسر العربي شريكًا أساسيا في تطوير منظومة النقل البحري في المنطقة.



العبادلة : نعمل وفق رؤية متكاملة لتنمية حركة التبادل التجاري عبر العقبة _نويبع.



وطنا نيوز – امين المعايطه

أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “شادي رمزي” المجالي خلال لقاءة اليوم في العقبة ادارة شركة الجسر العربي حرص سلطة العقبه الخاصة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والإقليمية العاملة في قطاع النقل البحري وذلك لما لهذا القطاع البحري الهام من دور محوري ومؤثر في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة والنقل والسياحة عبر ميناء العقبة .

وشدد المجالي على أن شركة الجسر العربي للملاحة تُعد شريكاً أساسياً في تطوير منظومة النقل البحري في المنطقة برمتها وتسهم بشكل مباشر في ربط المملكة من خلال موانئ العقبة بالمدن والموانىء المجاورة وبما ينسجم مع رؤية العقبة الخاصة في ترسيخ مكانة العقبة كمركز لوجستي وسياحي متقدم في المنطقة .

وأضاف المجالي خلال لقاءه مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة بحضور مفوض الشؤون الاقتصادية محمد عبدالودود ابو عمر ومفوض شؤون السياحة والشباب ثابت حسان النابلسي ونائب مدير عام الجسر العربي اللواء جمال ابراهيم ان الهدف من اللقاء والحوار مع ادارة الشركة هو للاطلاع على خططها التشغيلية والمشاريع المستقبليه وبحث كافة السبل لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والشحن والخط السياحي بين العقبة وطابا مؤكداً دعم السلطة لأي مبادرات من شأنها رفع كفاءة الأداء وتحسين وتعزيز التنافسية مشددا في الوقت ذاته على أهمية توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية وسياحية جاذبة ومستدامة لافتا ان أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اكبر ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال المجالي ان شركة الجسر العربي تعد أنموذجاً ناجحاً للعمل العربي المشترك .. مشيداً بالإنجازات والجهود التي بذلتها الشركة في تطوير صناعة النقل البحري في المنطقة.

من جانبه إستعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة نشاط الشركة وأهم إنجازاتها وأبرز خططها ومشاريعها الاستراتيجية الجاري العمل على تنفيذها والدور البارز للشركة في ترسيخ مكانة العقبة كمركز إقليمي للنقل والتجارة انسجاماً مع الرؤى الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي.

وبين العبادلة أن الشركة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تنمية حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري الدولي نويبع – العقبة حيث استثمرت الشركة ما يزيد عن (55) مليون دولار لتطوير وتحديث أسطولها البحري من خلال إدخال عدد (2) باخرة شحن حديثة ومتطورة الباخرة “أور”، والباخرة “الحسين” الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشاحنات المنقولة ووصولها الى أرقام تاريخية غير مسبوقة وصلت الى ما يزيد عن (79) ألف شاحنة سنوياً، كما تم ضم كل من القارب الحديث (نيو عقبة) بناء عام 2023 .. والقارب السياحي (دهب) لأسطول الشركة لتنشيط السياحة البينة عبر الخط السياحي العقبة – طابا

وأكد العبادلة أن الشركة وبالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مدينة العقبة والتي سيكون لها أثر اقتصادي وتنموي وستخلق فرص عمل مستدامة ستحدث فارقا في الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال محطة الركاب في ميناء العقبة وذلك من خلال رفع جودة وكفاءة الخدمات فيها.