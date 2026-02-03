بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رفع تعرفة التطبيقات الذكية لتكون أعلى من التاكسي العادي بنسبة 20%

ساعتين ago
رفع تعرفة التطبيقات الذكية لتكون أعلى من التاكسي العادي بنسبة 20%

وطنا اليوم:أوضحت هيئة تنظيم النقل البري، مساء الثلاثاء، أن ما تم تداوله بخصوص التعرفة الجديدة للتطبيقات الذكية لا يُعد قرارًا مستحدثًا، وإنما يأتي في إطار إجراء تنفيذي طبيعي يهدف إلى التأكيد على التزام شركات التطبيقات الذكية بأحكام النظام النافذ.
وبيّنت الهيئة، في بيان لها، أن التشريعات المنظمة تنص صراحة على أن تعرفة خدمات النقل المقدمة عبر التطبيقات الذكية يجب أن تكون أعلى من تعرفة عداد التكسي الأصفر بنسبة (20%).
ويأتي هذا الإجراء لضمان توحيد آلية الاحتساب وتطبيق النصوص القانونية بالشكل الصحيح.
ولغايات التوضيح، بينت الهيئة أن الرحلة التي تبلغ أجرتها دينارًا واحدًا عند استخدام التكسي الأصفر، تصبح أجرتها الإجمالية عبر التطبيقات الذكية دينارًا وعشرين فلسًا، وذلك تطبيقًا للنسبة المحددة في النظام.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء لا يمثل تعديلًا جديدًا على التعرفة، بل هو تنظيم وتأكيد على الالتزام بالتعليمات النافذة، بما يحقق العدالة بين أنماط النقل المختلفة ويعزز وضوح آلية التسعير للمستخدمين ومقدمي الخدمة على حد سواء.
ووجهت هيئة تنظيم النقل البري كتابا الى شركات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية العاملة في الأردن ( كريم و أوبر وبترا رايد وجيني وتكسي اف) حول التعرفة المعتمدة لخدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.
ودعت الهيئة الشركات للالتزام بالتسعيرة المقررة، بحيث يكون الحد الأدنى لتسعيرة التطبيقات الذكية كما يلي :

التعرفة النهارية :

فتحة العداد 45 قرش

التعرفة الكيلومترية 31.6 قرش

تعرفة الانتظار لكل دقيقة 6 قروش

التعرفة الليلية :

فتحة العداد 46.2 قرش

التعرفة الكيلومترية 38.90 قرش

تعرفة الانتظار لكل دقيقة 7 قروش


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون: لقد أذهلني جمال الأردن

20:38

الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

20:34

الفوسفات الأردنية: أرباح قياسية تعكس قوة الإدارة وتحولات السوق العالمية

20:31

ما الذي منع الانفجار؟ قراءة هادئة في المشهد الإيراني

20:28

وحدة أردنية متخصصة بشكاوى النساء اثناء استخدام النقل العام

20:23

الولايات المتحدة تعرض تدريب معلمين اردنيين والإقامة والتذاكر مجاناً

20:12

إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

19:43

استثمارات سعودية جديدة بمليارات الدولارات في سوريا

19:29

وزيرة التنمية تسلم مسكنا جديدا لأسرة عفيفة وتوجه بمعونات عاجلة في عجلون

19:24

مدينة مغربية شبه خالية بعد تحذيرات من أمطار طوفانية

19:18

Orange Jordan Celebrates International Day of Education with Digital Inclusion Session for Persons with Disabilities

19:07

الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

وفيات
وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026