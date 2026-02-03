الجمارك الأردنية تستعد لإطلاق بوابة الدخول الموحدة للخدمات الإلكترونية

وطنا اليوم:تماشياً مع خطة التحديث الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين والشركات، تعتزم دائرة الجمارك الأردنية إطلاق “بوابة الدخول الموحدة” للخدمات الجمركية الإلكترونية قريباً.

تهدف هذه المنصة المتكاملة إلى توحيد كافة الخدمات تحت واجهة واحدة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المعاملات الجمركية، الاستعلامات، وتقديم الطلبات بسرعة وكفاءة عالية دون الحاجة لتعدد الحسابات أو المراجعات الشخصية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.