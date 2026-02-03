بنك القاهرة عمان
وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء الاثنين، رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، عن عمر ناهز 88 عامًا.
وُلد الراحل عام 1938 في قرية حرثا، بلواء بني كنانة في محافظة إربد، وهو حاصل على شهادة الحقوق من جامعة بغداد.
وشغل الفقيد العديد من المناصب في الدولة، من بينها:

• 1974–1982: مدير المخابرات العامة.

• 1980–1984: وزير الداخلية.

• 1984–1985: رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع.

• عضو مجلس الأعيان منذ عام 1984 ولفترات مختلفة.

• 1990: سفيرًا للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

كما ترأس جمعيات وطنية وبيئية متعددة، أبرزها المركز الوطني لحقوق الإنسان وجمعية البيئة الأردنية.
وسيشيع جثمانه إلى مسقط رأسه في بلدة حرثا في لواء بني كنانة بعد صلاة ظهر الأربعاء الموافق 2026/2/4 من مسجد عثمان بن عفان في بلدة حرثا.
ويقام مجلس العزاء للرجال في بلدة في حرثا يوم الدفن ويومي الخميس والجمعة الموافقين للخامس والسادس من شباط، وفي قاعة عمان بالمدينة الرياضية بعمان يومي السبت والأحد الموافقين للسابع والثامن من شباط من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساءً.
وللنساء يوم الدفن في مضافة الشيخ قويدر السليمان في بلدة حرثا، وفي ديوان آل النبر في عمان أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة للخامس والسادس والسابع من شباط من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً


