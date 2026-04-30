​أكثر من مليون شخص في لبنان قد يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي

37 دقيقة ago
وطنا اليوم:ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو ​مرصد عالمي لمراقبة الجوع، الأربعاء، ‌أنه من المتوقع أن يواجه ما يربو على مليون شخص في لبنان أزمة انعدام أمن غذائي ​في الأشهر المقبلة نتيجة لتجدد الصراع ​والنزوح الجماعي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وخلص تحليل جديد أجراه التصنيف إلى ⁠أن 1.24 مليون شخص لن يتمكنوا ​من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية بشكل مستمر، ​وسيضطرون إلى تقليل جودة وكمية الأطعمة التي يستهلكونها، أو اللجوء إلى استراتيجيات ضارة للتكيف من أجل البقاء ​على قيد الحياة.
وقالت نورة أورابح حداد، ممثلة ​منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في لبنان: “تؤكد هذه ‌النتائج ⁠خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، حيث يتقاطع النزاع مع الضغوط الاقتصادية ليضع الأمن الغذائي الوطني أمام تحديات غير مسبوقة”.
وأدت الحرب ​المستمرة لقرابة ​شهرين بين ⁠إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة اللبنانية إلى نزوح أكثر من ​1.2 مليون شخص في لبنان حيث ​أصبح ⁠العديد من أرباب الأسر عاطلين عن العمل ويعتمدون على التبرعات للبقاء على قيد الحياة، في ⁠الوقت ​الذي يؤدي فيه الصراع ​في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.


24 ساعة
10:11

ما الذي نعرفه عن أسطول الصمود الذي هاجمته بحرية الاحتلال

10:00

البادية الجنوبية… طموح شباب وتحديات مزمنة من الفقر والبطالة

09:52

أمريكا تكشف للمرة الأولى تكلفة الحرب على إيران

09:43

عيد العمال في أردن الخير… مسيرة بناء وإنجاز في ظل القيادة الهاشمية

09:42

عيد العمال: صرخات ألم تتجاوز الأخطاء الإدارية إلى هضم الحقوق

09:30

الرئيس ‌الأمريكي: المحادثات مع إيران تُجرى عبر الهاتف

09:19

بوتين يبلغ ترامب بعدم قبول وخطورة تنفيذ عملية برية في إيران

09:05

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد تدفع 30 مليون شخص إلى الفقر

07:47

الأسواق الحرة الأردنية تُشيد بجهود العاملين وتؤكد دورهم المحوري بمناسبة يوم العمال العالمي

02:00

Royal Jordanian Reports Improved Operational Performance in Q1 2026

00:42

المصري يكتب : عيد العمال… عيد الوطن

23:23

*تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة العامة* ندوة في نادي ساكب الرياضي

وفيات
القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباحوفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة الله