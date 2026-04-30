​أكثر من مليون شخص في لبنان قد يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي

وطنا اليوم:ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو ​مرصد عالمي لمراقبة الجوع، الأربعاء، ‌أنه من المتوقع أن يواجه ما يربو على مليون شخص في لبنان أزمة انعدام أمن غذائي ​في الأشهر المقبلة نتيجة لتجدد الصراع ​والنزوح الجماعي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وخلص تحليل جديد أجراه التصنيف إلى ⁠أن 1.24 مليون شخص لن يتمكنوا ​من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية بشكل مستمر، ​وسيضطرون إلى تقليل جودة وكمية الأطعمة التي يستهلكونها، أو اللجوء إلى استراتيجيات ضارة للتكيف من أجل البقاء ​على قيد الحياة.

وقالت نورة أورابح حداد، ممثلة ​منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في لبنان: “تؤكد هذه ‌النتائج ⁠خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، حيث يتقاطع النزاع مع الضغوط الاقتصادية ليضع الأمن الغذائي الوطني أمام تحديات غير مسبوقة”.

وأدت الحرب ​المستمرة لقرابة ​شهرين بين ⁠إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة اللبنانية إلى نزوح أكثر من ​1.2 مليون شخص في لبنان حيث ​أصبح ⁠العديد من أرباب الأسر عاطلين عن العمل ويعتمدون على التبرعات للبقاء على قيد الحياة، في ⁠الوقت ​الذي يؤدي فيه الصراع ​في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.