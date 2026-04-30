بوتين يبلغ ترامب بعدم قبول وخطورة تنفيذ عملية برية في إيران

وطنا اليوم:أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار للقائد الأمريكي إلى عدم قبول وخطورة تنفيذ عملية برية في إيران.

وقال أوشاكوف: “لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى العواقب الحتمية والضارة للغاية ليس فقط على إيران وجيرانها، بل على المجتمع الدولي بأكمله، إذا عادت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الإجراءات العسكرية. وبالطبع، يبدو خيار العملية البرية على الأراضي الإيرانية غير مقبول وخطيراً للغاية.”

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن موسكو قدمت للولايات المتحدة عددا من المقترحات لتسوية البرنامج النووي الإيراني، قائلا: “روسيا مصممة على تقديم كل المساعدة للجهود الدبلوماسية للبحث عن حل سلمي للأزمة، وقدمت عددا من المقترحات الهادفة إلى تسوية الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف: “ولهذه الغاية، ستستمر الاتصالات النشطة مع ممثلي إيران وقادة دول الخليج، وكذلك مع إسرائيل وفريق المفاوضين الأمريكيين”.

ويعتقد بوتين أن قرار ترامب بتمديد نظام وقف إطلاق النار حول إيران هو قرار صائب، ويجب أن يساعد على استقرار الوضع، وقال أوشاكوف: “أولى الرئيسان الوضع حول إيران وفي الخليج اهتماما خاصا. ويعتقد فلاديمير بوتين أن قرار دونالد ترامب بتمديد نظام وقف إطلاق النار تجاه إيران هو قرار صائب، مما يجب أن يعطي فرصة للمفاوضات ويساعد بشكل عام في استقرار الوضع”.

وأضاف ممثل الكرملين أن “ترامب أوجز تقييماته لنتائج المرحلة المنتهية من المواجهة العسكرية، وكذلك وجهات نظره حول الوضع الصعب الذي تمر به إيران وقيادتها حاليا”.

وبشكل عام، كما ذكر ممثل الكرملين، “من بين قضايا الأجندة الدولية، ركز الرئيسان اهتمامهما بشكل أساسي على الوضع حول إيران وفي الخليج”.

يُذكر أن آخر محادثة هاتفية بين بوتين وترامب كانت قد جرت في 9 مارس، وتعتبر هذه المحادثة الثانية عشرة بين الزعيمين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في بداية عام 2025.