الرئيس ‌الأمريكي: المحادثات مع إيران تُجرى عبر الهاتف

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، امس الأربعاء، إن المحادثات مع إيران “تجري عبر الهاتف”، في إطار الاتصالات الجارية بعد إلغاء زيارة لمفاوضين أمريكيين إلى باكستان مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

وأضاف ترامب أن مستشاره جاريد كوشنر أبلغه بأن “الوضع جيد جداً بشأن إيران”، مؤكداً استمرار متابعة واشنطن لهذا الملف.

وفي تصريحات واسعة، قال ترامب إن “أكثر من 80% من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها”، مضيفاً أن “159 سفينة إيرانية باتت في قاع البحر”، وأن “الدفاعات الجوية الإيرانية دُمرت ولم يتبق لها سوى عدد قليل من الصواريخ”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، مشيراً إلى أن “معدل التضخم في إيران في أعلى مستوياته”، وأن “اقتصادها ينهار وعملتها لا قيمة لها”.

كما أشار إلى أن إيران “ربما تكون قد جلبت معدات عسكرية خفيفة خلال وقف إطلاق النار”، مضيفاً أن واشنطن “تعرف مواقعها ويمكن تدميرها خلال دقائق”.

وفي سياق آخر، قال ترامب إن بريطانيا “لم تساعد الولايات المتحدة في الحرب على إيران”، معرباً عن إحباطه من حلفاء الناتو “لعدم تلبية الدعوات للمساعدة”.

وتحدث ترامب عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قائلاً إنه أبلغه بأن بريطانيا “ستساعد بعد انتهاء الحرب”، مضيفاً: “قلت له لن نحتاجكم عندها”.

ووصف ترامب ما سماه “حصار إيران” بأنه “عمل عبقري وصامد وقوي”، مؤكداً أن “لا جيش في العالم يضاهي الجيش الأمريكي”، وأن “أحداً لن يجرؤ على التلاعب بالحصار البحري”.

وفي معرض حديثه، أشار ترامب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى رغبته في المساعدة على إنهاء الحرب، مضيفاً أنه طلب منه التركيز أولاً على إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن بوتين “لا يريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً”.

وفي ملف الطاقة، أشاد ترامب بقرار دولة الإمارات العربية بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في أول مايو/أيار، وقال إن القرار يمكن أن يساعد في تهدئة سوق النفط المضطربة بسبب حرب إيران.

وأضاف “أعتقد أنه في نهاية المطاف شيء جيد لخفض سعر الغاز، وخفض سعر النفط، خفض كل شيء”.