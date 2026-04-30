الأسواق الحرة الأردنية تُشيد بجهود العاملين وتؤكد دورهم المحوري بمناسبة يوم العمال العالمي

وطنا اليوم-عمان – بمناسبة يوم العمال العالمي، أعربت الإدارة العليا لشركة الأسواق الحرة الأردنية عن بالغ تقديرها واعتزازها بالكوادر البشرية العاملة في الشركة وفي مختلف مواقع العمل على امتداد المملكة، مؤكدة أن هذه الكفاءات تشكّل الركيزة الأساسية في مسيرة الإنجاز والتطوير.

وجاء في بيان صادر عن الشركة، ممثلة برئيس مجلس الإدارة معالي السيدة خلود السقاف، والرئيس التنفيذي الدكتور مراد أبو عيد، أن تضافر جهود العاملين في الفروع كافة أسهم بشكل فاعل في تعزيز الملاءة المالية للشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيدين بمستوى الاحترافية العالية في تقديم الخدمات والالتزام بمعايير الجودة المؤسسية.

وأكدت الإدارة أن العاملين في الشركة يمثلون جزءاً أصيلاً من المسار التنموي الشامل في الأردن، ويسهمون بدور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية للتحديث والبناء.

كما شددت الشركة على التزامها المستمر بتوفير بيئة عمل محفزة تعزز الابتكار والإنتاجية، مشيرة إلى أن استدامة النجاح في هذا الصرح الوطني ترتبط بجهود العاملين وإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم.

وفي ختام البيان، جددت إدارة الشركة عهدها بمواصلة الارتقاء بالأداء وتعزيز قيم الولاء والانتماء، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.