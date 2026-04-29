تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة العامة* ندوة في نادي ساكب الرياضي

وطنا اليوم – رعى محافظ جرش الدكتور مالك خريسات في نادي ساكب الرياضي اليوم الاربعاء ندوةُ عن تمكينِ المرأةِ بعنوان “تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة العامة” نظمها الهيئةُ الإداريةُ والعامةُ للنادي ، ممثّلةً برئيسِه السيد محمد المعشر وبحضورِ عطوفة مديرِ شرطةِ جرش العميد رافت المعايطة، وعطوفة مدير الشباب عبد الاله المشاقبة وعطوفةِ متصرف لواء المعراض في محافظة جرش حمد المدرك وكوكبةٍ من أصحابِ العطوفةِ والسعادة، ونخبةٍ مشرّفةٍ من سيداتِ المجتمع، صاحباتِ الأثرِ والبصمةِ، والريادةِ والعملِ الاجتماعي.

وتألّق في تقديمِ الحفلِ الأستاذُ محمد عياصرة “أبو فراس”، بأسلوبٍ مميّزٍ أضفى على اللقاءِ حضوراً لافتاً.

كما أثرَت محاورَ الحوارِ كوكبةٌ من المتحدثات المتميّزات: ( الدكتورة وصال عياصرة، الدكتورة هند الشروقي، الدكتوره لما الدلابيح، الدكتورة عبير البرماوي، الدكتورة دارين علاوي) حيث قدّمن رؤى عميقة وتجارب ملهمة أكّدت أنَّ المرأةَ شريكٌ أساسيٌّ في بناءِ المجتمع، وصانعةٌ للتغيير، وقادرةٌ على الإسهامِ الفاعلِ في مختلفِ مجالاتِ الحياة.

وتناولت الدكتورة هند الشروقي رئيسة لجنة المرأة في النادي سرمدية المرأة الجرشية وأنها تتجلى كرمزٍ للامتداد عبر الزمن وشاهدٍ حي على التغيير والاستمرارية في آنٍ واحد، وما كان لهذا لحضورها أن يتعزز لولا الدعم الكبير الذي أولته القيادة الهاشمية للمرأة الأردنية عمومًا، والمرأة الجرشية خصوصاً، من خلال تمكينها وتوسيع مشاركتها في مختلف مجالات الحياة. فقد عملت الدولة بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله على تعزيز دور المرأة في التعليم والعمل والسياسة، مما انعكس على واقعها في جرش ورسّخ مكانتها كشريك أساسي في التنمية وصناعة المستقبل.

وفي نهاية الندوة تم تكريم المتحدثات من قبل راعي الحفل..كما كرم رئيس نادي ساكب محمد المعشر عطوفة محافظ جرش وعطوفة مدير شرطة جرش وعدد من السعادات والشخصيات البارزة في المجتمع.

كلُّ الشكرِ والتقديرِ لكلِّ من ساهمَ في إنجاحِ هذه الندوة، وكلُّ الامتنانِ للحضورِ الكريمِ الذي أضفى على اللقاءِ قيمةً وحضوراً يليقُ بعظمةِ الرسالة.

وكل الشكر المهندسة صفاء الزعبي وبالتعاون مع وحدة تمكين المرأه وتكافؤ الفرص / بلدية المعراض

حمى اللهُ الأردن، قيادةً وشعباً، وأدامَ عزَّ جلالةِ الملكِ عبداللهِ الثاني ابنِ الحسين، وسموَّ وليِّ عهدهِ الأمين الأمير الحسين بن عبدالله، وحفظَ جلالةَ الملكةِ رانيا العبدالله، قدوتنا في العطاءِ والتميّز.”