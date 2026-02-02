بنك القاهرة عمان
الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا أبرز مستجدات الإقليم

46 دقيقة ago
الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا أبرز مستجدات الإقليم

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرز مستجدات الإقليم، خلال اتصال هاتفي، الاثنين.
وأكد جلالته ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك حيال مختلف التطورات في المنطقة، بما يدعم جهود استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.
وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توطيد التعاون في مجالات عديدة.


