الخرابشة رئيسا تنفيذيا لمياهنا

ساعتين ago
وطنا اليوم:قررت هيئة مديري شركة مياهنا اليوم الاثنين، تعيين المهندس محمد الخرابشة رئيسا تنفيذيا للشركة.
وكان عمل الخرابشة مساعدا للرئيس التنفيذي للعاصمة عمّان في شركة مياهنا، وقائما بأعمال الرئيس التنفيذي بعد نقل المهندس محمد العوران إلى وظيفة مستشار.
ويحمل المهندس محمد الخرابشة درجة الماجستير في المياه والبيئة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية، ويتمتع بخبرة مهنية واسعة في قطاع المياه.
وتدرج الخرابشة في العمل وشغل عدة مواقع قيادية وفنية في وزارة المياه والري، وشركة ليما، إضافة إلى القطاع الخاص.
كما عمل مديرا لإدارة العمليات في شركة مياهنا، ومديرا لإدارة عمليات محافظة الزرقاء في شركة مياهنا، ومديرا لمديرية الصرف الصحي/ عمّان في شركة مياهنا، ورئيسا لقسم الصيانة والتشغيل في وزارة المياه والري


