كلاب ضالة تجرح طفلا في الهاشمية.. والحكومة تخطط لزيادة عدد المآوي

وطنا اليوم:أُصيب طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام بجروح خطيرة، صباح أمس، إثر تعرضه لهجوم من أربعة كلاب ضالة في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، ما استدعى نقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لإجراء تدخلات جراحية عاجلة.

وقال علي المشاقبة، والد الطفل، إن نجله تعرض لعضّات متعددة في الرأس والرجلين والبطن، مشيرًا إلى أن إصابات الرأس وُصفت بالبليغة، وأن الطفل أُدخل غرفة العمليات في مستشفى الزرقاء الحكومي.

وأوضح المشاقبة أن إخوة الطفل كانوا خلفه لحظة وقوع الهجوم، وتمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أنه لولا تدخلهم السريع لكانت الكلاب قد فتكت به بالكامل.

وأشار والد الطفل إلى أن الكلاب الضالة لا تزال متواجدة أمام باب المنزل حتى لحظة الحديث، ما يشكل خطرًا مباشرًا على العائلة وسكان المنطقة، لافتًا إلى أن المنزل يقع في ممر ملاصق لمدرسة ابتدائية، الأمر الذي يهدد سلامة الأطفال والطلبة بشكل يومي.

وطالب الجهات المعنية بالتحرك الفوري والعاجل لإزالة الكلاب الضالة من المنطقة، محمّلًا المسؤولية لأي تقصير قد يؤدي إلى تكرار مثل هذه الحوادث أو وقوع ضحايا آخرين.

من جهتها، قالت الدكتورة أسماء الغزاوي، مستشارة شؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية، إن الوزارة بدأت بالتحرك بشكل جدي وسريع لمعالجة ملف الكلاب الضالة.

وأضافت أن العمل جارٍ حاليًا على 17 موقعًا في مختلف مناطق المملكة لإنشاء وتجهيز مآوٍ للكلاب الضالة، مشيرة إلى أنه تم طرح عطاءات لتجهيز هذه المواقع، وسط متابعة واهتمام مباشر من الوزير والأمين العام للوزارة.

وأكدت الغزاوي أن الوزارة تعمل على قدم وساق لمعالجة هذا الملف، لافتة إلى أنه من المخطط أن يصل عدد مآوي الكلاب الضالة إلى 40 مأوى مع نهاية عام 2026، في إطار خطة وطنية تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية والبيئية وحماية سلامة المواطنين