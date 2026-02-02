60 مليون دينار فواتير مُجدولة.. الكهرباء الأردنية تدعو المتعثرين لتقسيط الفواتير

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية، المهندس محمد المحارمة، إن أبواب الشركة مفتوحة أمام المواطنين الذين تراكمت عليهم فواتير الكهرباء، وبإمكانهم مراجعة الشركة وإجراء تسوية وتقسيط المبالغ على عدة أشهر.

وأوضح المحارمة خلال مداخلة اذاعية اليوم الاثنين أن هناك فواتير “مكسورة” على المواطنين، وتقوم الشركة بتقسيطها وجدولتها، مبيناً أن قيمة الفواتير التي تم تقسيطها على القطاع السكني بلغت نحو 60 مليون دينار، وهي فواتير موجودة على نظام التسوية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين ومنع زيادة وتراكم المبالغ، من خلال إعداد جداول تسوية ميسرة.

وأشار إلى أن نظام قطع التيار الكهربائي المعتمد من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ينص على أن قيمة الفاتورة التي تستوجب القطع تبلغ 75 ديناراً وبسقف زمني يصل إلى 60 يوماً، لافتاً إلى وجود حالات تراكمت عليها فواتير بمبالغ كبيرة.

وبيّن أن عملية الفوترة واضحة وبإمكان المواطن الاطلاع عليها ومتابعة قراءة العداد وكمية الاستهلاك بشكل مباشر.

وأكد أن السبب الأساسي لارتفاع فواتير الكهرباء يعود إلى زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية، مثل سخانات المياه ووسائل التدفئة خلال فصل الشتاء، والمكيفات ووسائل التبريد خلال أشهر معينة من فصل الصيف، مشدداً على أنه لا يوجد أي عمل مشبوه من قبل شركة الكهرباء، سواء بزيادة قيمة الفواتير أو توزيع الفاقد على المواطنين كما يشاع.

ودعا المحارمة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أشهر الشتاء والصيف، لتجنب الدخول في فئات الشرائح ذات التعرفة المرتفعة