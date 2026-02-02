بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

60 مليون دينار فواتير مُجدولة.. الكهرباء الأردنية تدعو المتعثرين لتقسيط الفواتير

ساعتين ago
60 مليون دينار فواتير مُجدولة.. الكهرباء الأردنية تدعو المتعثرين لتقسيط الفواتير

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية، المهندس محمد المحارمة، إن أبواب الشركة مفتوحة أمام المواطنين الذين تراكمت عليهم فواتير الكهرباء، وبإمكانهم مراجعة الشركة وإجراء تسوية وتقسيط المبالغ على عدة أشهر.
وأوضح المحارمة خلال مداخلة اذاعية اليوم الاثنين أن هناك فواتير “مكسورة” على المواطنين، وتقوم الشركة بتقسيطها وجدولتها، مبيناً أن قيمة الفواتير التي تم تقسيطها على القطاع السكني بلغت نحو 60 مليون دينار، وهي فواتير موجودة على نظام التسوية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين ومنع زيادة وتراكم المبالغ، من خلال إعداد جداول تسوية ميسرة.
وأشار إلى أن نظام قطع التيار الكهربائي المعتمد من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ينص على أن قيمة الفاتورة التي تستوجب القطع تبلغ 75 ديناراً وبسقف زمني يصل إلى 60 يوماً، لافتاً إلى وجود حالات تراكمت عليها فواتير بمبالغ كبيرة.
وبيّن أن عملية الفوترة واضحة وبإمكان المواطن الاطلاع عليها ومتابعة قراءة العداد وكمية الاستهلاك بشكل مباشر.
وأكد أن السبب الأساسي لارتفاع فواتير الكهرباء يعود إلى زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية، مثل سخانات المياه ووسائل التدفئة خلال فصل الشتاء، والمكيفات ووسائل التبريد خلال أشهر معينة من فصل الصيف، مشدداً على أنه لا يوجد أي عمل مشبوه من قبل شركة الكهرباء، سواء بزيادة قيمة الفواتير أو توزيع الفاقد على المواطنين كما يشاع.
ودعا المحارمة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أشهر الشتاء والصيف، لتجنب الدخول في فئات الشرائح ذات التعرفة المرتفعة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:52

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة بلينغهام.. ومدة غيابه عن الملاعب

12:38

كلاب ضالة تجرح طفلا في الهاشمية.. والحكومة تخطط لزيادة عدد المآوي

12:31

توقيع مذكرة تفاهم للبدء بالتنقيب عن غاز الهيليوم في البحر الميت

12:26

الشوبكي يطالب بتكليف جهة مستقلة للتحقق من شكاوى المواطنين حول فواتير الكهرباء

12:25

هيئة الطاقة : لم تمنح رخصة لتعبئة أو تداول الأسطوانات البلاستيكية في السوق المحلية

12:16

48 ألف فرصة عمل جديدة في الأردن خلال النصف الأول من 2025

11:55

ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار

11:48

السفير الأمريكي في مضارب العجارمة بأم البساتين

11:41

وفيات الإثنين 2 – 2 – 2026

11:34

وزير الداخلية في زيارة “مفاجئة” لمركز حدود جابر

11:31

ملفات إبستين تحرج العائلة الملكية بالنرويج وولية العهد تعتذر

11:16

دراسة: عدد سكان غزة انخفض 254 ألف نسمة بسبب الحرب

وفيات
وفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026