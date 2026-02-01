الموافقة على تنفيذ المرحلة 2 من تطوير النقل العام بين المحافظات وعمّان

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة عمَّان.

وستنفَّذ المرحلة الثَّانية ضمن 7 مسارات رئيسة هي: (عمَّان – الطَّفيلة)، و(عمَّان – معان)، و(عمَّان – عجلون)، و(الزَّرقاء – المفرق)، و(الزَّرقاء – إربد)، و(جرش – المفرق)، و(إربد – جرش) وبما مجموعه 180 حافلة، وتخدم أكثر من 13 ألف راكب، وفقاً لمتطلبات التَّشغيل اللازمة لهذه المرحلة.

ويأتي تنفيذ المرحلة الثَّانية استناداً إلى نجاح المرحلة الأولى، وذلك لغايات التوسُّع في بناء شبكة وطنيَّة متكاملة للنَّقل العام تشمل غالبية محافظات المملكة، وفق معايير حديثة، ومعالجة فجوات الرَّبط الجغرافي وتعزيز التَّكامل والتنقُّل بين محافظات الجنوب والوسط والشَّمال، وتعزيز التكامل فيما بينها، لخدمة الرُّكَّاب بما في ذلك طلبة الجامعات.

وتتضمَّن المرحلة الثَّانية 180 حافلة وحافلة متوسِّطة، تصل طاقتها الاستيعابية لأكثر من 13 ألف راكب يوميَّاً، مع التوسع في تطبيق أنظمة النَّقل الذكية، والدَّفع الإلكتروني، وأنظمة التتبُّع، والمراقبة التلفزيونيَّة داخل الحافلات لضمان جودة الخدمة وانتظامها وفق مواقيت محدَّدة، تضمن توفير الوقت والجهد والكُلف الماليَّة على المواطنين.

وتقدَّر الكلفة السنوية الإجماليَّة للمرحلة الثانية بقرابة 5.76 مليون دينار تمثِّل دعماً تشغيليَّاً من الحكومة، وقد تمَّ توفير المخصَّصات الماليَّة المرصودة.

ويعتمد المشروع على إطار مؤسَّسي واضح يضمن حوكمة التَّنفيذ، تتولى من خلاله هيئة تنظيم النقل البري مهام التعاقد وتوفير الدَّعم وتحديد معايير الأداء، فيما تتولى شركة المتكاملة للنَّقل المتعدد إدارة المشروع ومتابعة التشغيل، وشركة رؤية عمَّان للنقل بتشغيل أنظمة النقل الذكية والدفع الإلكتروني.

وتؤكِّد المؤشِّرات الرَّقميَّة للمرحلة الأولى نجاح مشروع تطوير النَّقل العام بين المحافظات وجدوى التوسع فيه، فيما تمثل المرحلة الثانية خطوة استراتيجية لتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والوسط والشمال ضمن نموذج تشغيلي مؤسَّسي كفؤ، ما شكَّل أساساً فنيَّاً وماليَّاً واضحاً لاتِّخاذ القرار بالمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثَّانية.

وبموجب القرار، تمَّ تكليف شركة رؤية عمَّان للنَّقل المملوكة لأمانة عمَّان الكبرى بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النَّقل الذَّكي، وأنظمة معلومات الرُّكَّاب، استكمالاً للخدمات المنفذة في المرحلة الأولى من هذا المشروع.