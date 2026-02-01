القبض على 35 تاجراً ومروجاً للمخدرات تورطوا في 13 قضية نوعية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافّة قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 13 قضية وحملات أمنيّة على تجّار ومروجي المخدرات تمكنوا خلالها من إلقاء القبض على 35 متورطاً وضبط كمّيات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية .

وأكّد أنّ فرق مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الشرطة المختصّة وقوات الدرك نفذت 4 حملات أمنيّة على تجّار ومروجي المخدرات في عدّة محافظات منها معان، حيث أفضت عن إلقاء القبض على 10 مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات، وجرى في محافظة الزرقاء إلقاء القبض على مروجَين اثنين ضمن الحملة الأمنيّة، فيما وأُلقي القبض في حملة نفذت في محافظة عجلون على أربعة متورطين بقضايا مخدرات ، فيما دوهمت ثلاثة مواقع بحملة في لواء الشونة الجنوبية أُلقي القبض خلالها على شخصين أحدهما مصنف بالخطر متورطَين بزراعة الماريجوانا المخدرة، وضُبطت في كافّة الحملات كمّيات كبيرة من المواد المخدرة وأشتال الماريجوانا .

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع سبع قضايا نوعية دوهم في القضية الأولى تاجر للمخدرات وضبط بحوزته 17 ألف حبة مخدرة ، وفي القضية الثانية أُلقي القبض على تاجر آخر وضبط بحوزته 18 كف حشيش، كما وتمت ملاحقة مركبة استخدمها ثلاثة مروجين لبيع المخدرات في القضية الثالثة وأُلقي القبض عليهم وضُبط بحوزتهم 5 كفوف حشيش و 500 حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال القاتلة وسلاح ناري، وضبط في القضية الرابعة 1.250كغم من مادة الكريستال القاتلة بحوزة أحد تجّار المخدرات ، فيما أُلقي القبض على مروجَين اثنين في القضية الخامسة وبحوزتهم 14 كف حشيش، فيما أُلقي القبض على أربعة مروجين في القضية السادسة وضبط بحوزتهم 5 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة، وفي آخر القضايا ضُبطت 6 كفوف حشيش بحوزة أحد المروجين .

وفي لواء الرمثا وبعد جمع المعلومات حول تاجر خطر للمخدرات ممن يوزعون مادة الكريستال القاتلة، حيث جرى تحديد مكانه وحيازته لكمية من تلك المادة وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 1.5 كغم منها، فيما أُلقي القبض في المفرق على 3 أشخاص من مروجي المخدرات وبحوزتهم 4 آلاف حبة مخدرة بعد متابعتهم ومداهمتهم .