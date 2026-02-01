بنك القاهرة عمان
العد التنازلي بدأ.. ناسا تستعد لأول رحلة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972

ساعتين ago
وطنا اليوم:بدأت وكالة ناسا، أمس السبت، عداً تنازلياً تجريبياً لمدة يومين يسبق عملية تزويد صاروخها الجديد للقمر بالوقود، وهو اختبار حاسم سيحدد موعد انطلاق أربعة رواد فضاء في رحلة تحليق حول القمر.
وسيكون القائد ريد وايزمان وطاقمه، الموجودون بالفعل في الحجر الصحي لتجنب الجراثيم، أول أشخاص ينطلقون إلى القمر منذ عام 1972.
وتم نقل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي البالغ طوله 322 قدما (98 متراً) إلى منصة الإطلاق قبل أسبوعين. وإذا سار اختبار تزويد الوقود غداً الاثنين بشكل جيد، فقد تحاول ناسا الإطلاق في غضون أسبوع. وستقوم الفرق بملء خزان الصاروخ بأكثر من 700 ألف غالون من الوقود شديد البرودة.
وأدت موجة برد قارس إلى تأخير تزويد الوقود، والإطلاق، لمدة يومين. وأصبح الثامن من فبراير (شباط) الجاري هو أقرب موعد يمكن أن ينطلق فيه الصاروخ.
وسينطلق رواد الفضاء الأميركيون والكنديون على متن كبسولة أوريون فوق الصاروخ، في رحلة حول القمر ثم يعودون مباشرة دون توقف حتى الهبوط في المحيط الهادي. وستستمر المهمة قرابة 10 أيام.
وكانت ناسا قد أرسلت 24 رائد فضاء إلى القمر خلال برنامج أبولو، من عام 1968 إلى عام 1972، حيث مشى 12 منهم على سطحه


