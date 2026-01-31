الطراونة يسأل عن نية الحكومة تحويل معهد الإدارة العامة إلى أكاديمية

وطنا اليوم _

وجه رئيس كتلة الميثاق النيابية النائب الدكتور إبراهيم الطراونة سؤالاً نيابيا للحكومة حول أسباب ومبررات تحويل معهد الإدارة العامة إلى أكاديمية، علماً بأن المعهد يُعد من أقدم معاهد الإدارة العامة في المنطقة، ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الدولة إلى تقليص عدد الهيئات المستقلة وضبط النفقات وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية؟

كما سأل الطراونة الحكومة عن استحداث مسميات جديدة تحت عناوين رتبة وراتب وزير شكلاً من أشكال التطوير المؤسسي، أم أنه زيادة إدارية ومالية لا تنعكس بالضرورة على تحسين الأداء أو جودة مخرجات القطاع العام؟

وطالب الطراونة الحكومة بدلا من تحويل المعهد إلى أكاديمية تمكينه ودعمه لتطوير برامجه وبنيته المؤسسية، وعقد اتفاقيات تعاون مع أكاديميات رسمية أو مؤسسات من القطاع الخاص، بدلاً من الذهاب إلى إنشاء كيان جديد بتكاليف إضافية.

واشار الطراونة إلى انه لم يمضِ وقت طويل على إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، فهل لا يشكل تحويل المعهد إلى أكاديمية تداخلاً في الصلاحيات والأدوار بين المؤسسات المعنية بالإدارة العامة وبناء القدرات.

واستفسر الطراونة ايضا عن مدى انسجام هذا القرار مع الاستراتيجية المعتمدة للوزارة لعشر سنوات، أم أن الاستراتيجيات تتغير بتغير الوزراء والنهج الإداري، بما يضعف الاستقرار المؤسسي والتخطيط طويل الأمد؟

وختم الطراونة تأكيده على حرص الحكومة على تطوير القطاع العام والارتقاء بالإدارة الحكومية مشددا على ان التطوير الحقيقي لا يكون عبر قرارات متسرعة أو تغييرات شكلية، ولا من خلال استحداث مسميات جديدة أو تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية بل عبر تعزيز ما هو قائم، وتطويره بصورة عملية وواقعية تخدم المصلحة العامة وتنعكس مباشرة على أداء الدولة