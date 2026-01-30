بنك القاهرة عمان
هل يجوز الجمع بين راتب اعتلال العجز الإصابي والأجر من العمل.؟

3 ساعات ago
الخبير موسى الصبيحي

نعم أجاز قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل أن يجمع بين هذا الراتب وبين الأجر من أي عمل أو الدخل من أي مهنة، سواء كان راتب العجز كليّاً أو جزئياً.

وفي حال عودته إلى عمل تنطبق عليه أحكام الشمول بالضمان، فيتم شموله، دون أن يؤثر ذلك على راتب الاعتلال الإصابي الذي يتقاضاه.

وفي حال استحقاقه مستقبلاً لأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال آخر فيجوز له الجمع بين الراتبين بما لا يزيد على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال، أما إذا تجاوز أحد الراتبين ثلاثة أمثال الحد الأدنى فيستحق الراتب الأعلى فقط.


