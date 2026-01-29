بنك القاهرة عمان
أبو السعود يقوم بزيارة مفاجئة لـ مياهنا ويشدد على كفاءة التزويد

29 يناير 2026
أبو السعود يقوم بزيارة مفاجئة لـ مياهنا ويشدد على كفاءة التزويد

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال زيارة مفاجئة لشركة مياه الاردن -مياهنا على ضرورة رفع كفاءة التزويد المائي والتعامل بمنتهى المسؤولية مع ملاحظات المواطنين، وجال على عدد من مرافق الشركة وخدمات الزبائن واطلع على الية تقديم الخدمة للمواطنين،يرافقه الرئيس التنفيذي محمد الخرابشة موعزا بضرورة متابعة التزويد المائي في كل المناطق بما في ذلك المحافظات المجاورة.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا خلال ترؤس الوزير اجتماعا لبحث اجراءات الشركة بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وزيادة الجهود في تقليل الفاقد المائي وتطوير الأداء الفني والمهني للشركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين منوها الى الاستمرار في تنفيذ خطط الاستعداد والتجهيز لتأمين احتياجات صيف ٢٠٢٦ من خلال بناء عدة سيناريوهات و الخطط اللازمة لتامين مصادر اضافية لتلبية الطلب.
واشار ان رفع مستوى الجاهزية والأداء والبدء بإعداد خطط عمل لصيف 2026 وديمومة خدمات المياه والصرف الصحي لجميع المشتركين في كل المناطق التابعة للشركة هو مقياس النجاح.
وشدد الوزير على الاستجابة الفاعلة مع المواطنين وتفهم احتياجاتهم وتعزيز شراكتهم في انجاح استراتيجية قطاع المياه، وضرورة وجود خطط فنية قادرة على مواجهة التحديات المائية، ولا سيما في وقت اشتداد الطلب على المياه


