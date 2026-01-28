الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية والمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية يبحثان سبل التعزيز المشترك لدعم أهلنا في غزة

وطنا اليوم – استقبل أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، المهندس إبراهيم الدوسري، في مقر الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ووضع الخطط المستقبلية بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق الشراكة في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية مشتركة، مع تركيز خاص على دعم الأشقاء في قطاع غزة، من خلال مواصلة تنفيذ تدخلات إغاثية مباشرة، إلى جانب مشاريع تمكين تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين سبل العيش داخل القطاع، كما وتم بحث المشاريع ذات الاستدامة والقادرة على احداث أثر في دعم الاهل والاشقاء في غزة.

كما ناقش الطرفان آلية التعاون في تأمين العلاج للجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة إلى الأردن، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية اللازمة لهم، إضافة إلى دعم البرامج التعليمية، سواء داخل غزة أو للطلبة من القطاع الموجودين في الأردن، بما يسهم في حماية حقهم في التعليم رغم الظروف الصعبة.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود وتكامل الخبرات بين المؤسستين، بما يعزز من أثر التدخلات الإنسانية والتنموية، ويضمن استجابة أكثر فاعلية واستدامة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع غزة.