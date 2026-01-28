بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية والمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية يبحثان سبل التعزيز المشترك لدعم أهلنا في غزة

29 يناير 2026
الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية والمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية يبحثان سبل التعزيز المشترك لدعم أهلنا في غزة

وطنا اليوم – استقبل أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، المهندس إبراهيم الدوسري، في مقر الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ووضع الخطط المستقبلية بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق الشراكة في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية مشتركة، مع تركيز خاص على دعم الأشقاء في قطاع غزة، من خلال مواصلة تنفيذ تدخلات إغاثية مباشرة، إلى جانب مشاريع تمكين تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين سبل العيش داخل القطاع، كما وتم بحث المشاريع ذات الاستدامة والقادرة على احداث أثر في دعم الاهل والاشقاء في غزة.

كما ناقش الطرفان آلية التعاون في تأمين العلاج للجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة إلى الأردن، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية اللازمة لهم، إضافة إلى دعم البرامج التعليمية، سواء داخل غزة أو للطلبة من القطاع الموجودين في الأردن، بما يسهم في حماية حقهم في التعليم رغم الظروف الصعبة.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود وتكامل الخبرات بين المؤسستين، بما يعزز من أثر التدخلات الإنسانية والتنموية، ويضمن استجابة أكثر فاعلية واستدامة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

البطالة بين الشباب… أزمة تتجاوز الأرقام وتمسّ مستقبل المجتمع

01:18

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وصندوق التنمية الانسانية يوقّعان مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون لدعم مشروع “أرزاق 2026”

01:14

“العناية بالسكري” تطلق مشروعاً وطنياً نوعياً لمعالجة التداخل بين أمراض القلب والكلى والسكري

01:05

قانون حماية البيانات الشخصية الأردني: تشريع ضروري وتحديات التطبيق

00:53

الدكتور نعيم أبو نبعة رئيساً لجمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد الأردنية بالتزكية

00:48

المهندسين” توقّع اتفاقية لتدريب حديثي التخرج مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

00:29

رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يعلن تحويل محطة المعرفة في بلدية مادبا إلى نواة محطة تدريب مركزية للمؤسسات الحكومية والمحلية

00:01

هيئة شباب كلنا الأردن وبالتعاون مع مديرية ثقافة مادبا ينظمان معرض الكتاب المجاني 

23:39

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يزور الوزير والعين والنائب الأسبق سعد هايل السرور في منزله للإطمئنان على صحته بعد تعرضه لعارض صحي ألمّ به

23:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشوابكة والغويري والبلوش

20:37

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

20:32

بعد تهديد ترامب.. طهران تتوعد بـ رد غير مسبوق على أي هجوم أمريكي

وفيات
وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026