الفوسفات: مختبر ميناء التصدير يحصل على الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي ISO/IEC 17025:2017

وطنا اليوم:أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، حصول مختبر ميناء تصدير الفوسفات في العقبة ، على الاعتماد من وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي ISO/IEC 17025:2017.

وجاء الاعتماد من قبل الوحدة التابعة لنظام الاعتماد والتقييس في المؤسسة والمعتمدة محليا ودوليا، بعد استيفاء المختبر جميع المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة، بما يؤكد كفاءة المختبر والتزامه بأعلى معايير الجودة والدقة في أعمال الفحص والتحليل.

ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة مناجم الفوسفات الأردنية المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والحيادية في أعمال الفحص والتحليل المخبري، بما يعزز موثوقية عمليات التصدير في ميناء الفوسفات في العقبة، ويرسخ مكانة الشركة في قطاع التعدين والصناعات الفوسفاتية على المستويين المحلي والدولي.

وأكدت الشركة أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المخبرية، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية في التطوير المستدام وتحقيق التميز التشغيلي.

وقالت إن هذا الإنجاز يضاف الى سجلها المتميز في تحقيق أعلى المعايير المحلية والدولية في النظم التشغيلية، وكفاءة الإجراءات المختلفة المتبعة في مواقع عمل الشركة.

كما أكدت الشركة التزام ميناء التصدير في العقبة بالمعايير المحلية والدولية المطلوبة، وحصوله على شهادات المنظمة الدولية للمعايير

ISO 9001, ISO 18001, ISO 45001

ما يؤكد التزام الميناء بتحقيق جميع معايير الجودة والبيئة والسلامة.