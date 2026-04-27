بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

3 ساعات ago
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

*إربد – 27 نيسان 2026-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة العمري بوفاة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور خالد يوسف العمري.

ونقل العيسوي، *خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة دير يوسف بلواء المزار الشمالي بمحافظة إربد*، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العمري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، باعتباره قامة وطنية أكاديمية نذرت فكرها وجهدها لخدمة الوطن والقيادة الهاشمية، إذ تولى الفقيد منصب وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي خلال عامي 1993 و1994، كما عمل المرحوم العمري رئيسا لأكثر من جامعة وهو حاصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى ووسام التربية الممتاز.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

الفنان عيسى السقار يطرح أغنيته الجديدة « دقيت بابوا هويان »

20:38

رحيل صادم لنجم الكوميديا السعودية عادل العتيبي

20:25

الجنايات تصدر حُكماً مشدداً في قضية فساد طالت موظف ضمان سابق و وافد

20:19

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

20:13

الاشتباه بتسمم 12 طالباً في مدرسة بعجلون

20:05

البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا لـ تمجيدهم اعتداءات إيران

19:57

رفض للذل واتهامات بالخيانة.. مواجهة كلامية بين عون وقاسم

19:32

تحذير مهم للمواطنين : لا تقعوا ضحية لرسائل مخالفات السير الوهمية

19:25

ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026

19:21

وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى إلى الأردن لتلقي العلاج

19:18

الفوسفات: مختبر ميناء التصدير يحصل على الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي ISO/IEC 17025:2017

19:14

بوتين لعراقجي: الشعب الإيراني يقاتل ببطولة من أجل سيادته

وفيات
الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026