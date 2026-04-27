الفنان عيسى السقار يطرح أغنيته الجديدة « دقيت بابوا هويان »

وطنا اليوم:في إضافة استثنائية لسجل الفن الأردني ، طرح الفنان عيسى السقار ، من غنائه وألحانه، أحدث أعماله الغنائية بعنوان « دقيت بابوا هويان » كتب كلماتها الشاعر وافي الكراسنة ، وقام بتوزيعها موسيقيا تيسير القرم ، فيما تولى الاشراف والمكس والماسترنغ خالد العلي ، وفيديو أرت حمزة اللحام .

وبشجى ﺼﻮﺗﻪ انتزع الفنان عيسى السقار مكانه خاصة في قلوب جمهوره الاردتي والعربي ، من خلال اعماله الغنائية التي قدمها، بدفء احساسه وعذوبة صوته.

ويواصل السقار التحضير لأعمال غنائية جديدة من المتوقع طرحها خلال صيف 2026، وتأتي هذه التحضيرات ضمن استراتيجية إدارة اعماله على إطلاق أغنيات صيفية بشكل متتابع، وهو ما حقق له انتشارًا واسعًا، خاصة بعد النجاح لكافة اعماله السابقة.

« دقيت بابوا هويان » تم طرحها عبر القناة الرسمية للفنان عيسى السقار على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى توفرها على كافة منصات التواصل الاجتماعي، والمحطات الإذاعية الأردنية ، والعربية.

