البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا لـ تمجيدهم اعتداءات إيران

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين، إسقاط جنسية 69 شخصا وعائلاتهم ممن “أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة”.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن ذلك جاء استناداً لنصّ المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، “في حال التسبب بالإضرار بمصالح المملكة أو التصرف بتصرف يناقض واجب الولاء لها”.

وأكدت أن القرار صدر بإسقاط الجنسية البحرينية عمّن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، مشيرة إلى أن جميعهم من أصول غير بحرينية.