وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى إلى الأردن لتلقي العلاج

4 ساعات ago
وطنا اليوم:وصلت الدفعة السادسة والعشرون من أطفال قطاع غزة المرضى إلى الأردن لتلقي العلاج، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي تُنفذ بتوجيهات ملكية سامية.
وأوضح مراسل ميداني، خلال تواجده عند جسر الملك حسين، أن سيارات الإسعاف وصلت إلى الموقع وسط استعدادات طبية ولوجستية كبيرة لاستقبال الأطفال المرضى ونقلهم إلى المستشفيات المختصة.
وتأتي هذه الدفعة ضمن جهود متواصلة لعلاج مئات الأطفال من قطاع غزة في الأردن، منذ انطلاق عمليات الإجلاء الطبي في آذار 2025، بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الصحة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية، ووفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية.
يُذكر أن القوات المسلحة كانت قد نفذت في شباط 2026 عملية إجلاء الدفعة الخامسة والعشرين، والتي ضمّت 29 طفلاً يرافقهم 42 من ذويهم، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة لدعم الأشقاء في غزة.


