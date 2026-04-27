الاشتباه بتسمم 12 طالباً في مدرسة بعجلون

وطنا اليوم:أُصيب 12 طالباً من إحدى المدارس في مدينة عنجره بحالات يُشتبه أنها ناتجة عن تسمم غذائي، حيث جرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور عبد الخالق عناب إن الكوادر الطبية تعاملت مع الحالات فور وصولها، وتم تقديم الإسعافات والعلاجات اللازمة، مشيراً إلى أن الحالة الصحية للطلبة مستقرة وجيدة