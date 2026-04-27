ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026

وطنا اليوم:قالت رئيسة قسم تفتيش عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، إن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من العام الحالي 941 زيارة لمنشآت مختلفة لرصد حالات عمالة الأطفال والحد منها، أسفرت عن رصد 24 مخالفة وتوجيه 66 إنذاراً بحق أصحاب العمل المخالفين.

وأضافت درويش أنه خلال تلك الجولات تم اكتشاف 63 حالة طفل عامل في سوق العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأشارت إلى أن وزارة العمل تتجه إلى إعداد نظام مراقبة إلكتروني جديد لرصد حالات عمل الأطفال في الأردن، يربط بين الوزارة وإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، إضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك استنادا إلى بنود نظام حماية الطفل لسنة 2024.

وأوضحت أن هناك تنسيقا وربطا بين الجهات المعنية كافة في ملف عمل الأطفال، يستند إلى نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2004، الذي ألزم جميع الجهات ذات العلاقة، بما فيها مفتشو العمل، بالتبليغ الإلزامي عن حالات عمل الأطفال إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام.

وأكدت أن هذا الربط والتشبيك سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات موحدة لرصد حالات عمالة الأطفال، وتسهيل متابعتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، التي تلعب الدور الأبرز في إدارة الحالة، وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال العاملين وأسرهم، سواء كانت اجتماعية أو تربوية أو تعليمية أو اقتصادية، بهدف إعادة دمجهم في التعليم وإبعادهم عن سوق العمل.