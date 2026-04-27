تحذير مهم للمواطنين : لا تقعوا ضحية لرسائل مخالفات السير الوهمية

وطنا اليوم:تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة من الرسائل النصية المحتالة التي تستهدف هواتف المواطنين، مدعية وجود مخالفات سير مترتبة على مركباتهم، مع حثهم على التسديد الفوري لتجنب إجراءات قانونية مشددة.

وتحتوي هذه الرسائل على نصوص ترهيب: “تم رصد مخالفة تجاوز السرعة المقررة على مركبتكم. يرجى المبادرة بالسداد لتجنب مضاعفة القيمة”.

و كما تحذر الرسائل النصية من “تراكم غرامات إضافية، وتحويل الملف إلى محكمة السير المختصة، وما يترتب على ذلك من منع لتجديد ترخيص المركبة”.

تحذيرا مهم للمواطنين

وفي هذا السياق، أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرا مهما للمواطنين من هذه الرسائل الوهمية التي تنتحل صفة الجهات الرسمية، مؤكدة أنها تعد أداة للاحتيال والنصب الإلكتروني، وأن الهدف منها سرقة البيانات الشخصية والاستيلاء على الأموال.

وتهيب الوحدة بالجميع ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التالية لحماية أنفسهم:

عدم التعامل: عدم التعاطي مع هذه الرسائل تحت أي ظرف كان.

الحذف الفوري: اعتبار هذه الرسائل احتيالية، وحذفها من الهاتف هو الإجراء الأمثل لتفادي الوقوع فريسة للمبتزين.

القنوات الرسمية: اعتماد المواقع الإلكترونية الرسمية المعروفة فقط لإتمام المعاملات المالية والاستعلام عن المخالفات.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود مديرية الأمن العام لتعزيز الوعي الرقمي، وحماية البيانات الشخصية والمالية للمواطنين من مخاطر الفضاء الإلكتروني المتزايدة.