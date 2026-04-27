رحيل صادم لنجم الكوميديا السعودية عادل العتيبي

وطنا اليوم:حالة من الحزن الممتزج بالصدمة سادت الوسط الفني السعودي، إثر الإعلان عن وفاة الفنان عادل العتيبي بشكل مفاجئ بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 25 عامًا، تميز فيها بأدواره التي تجمع بين خفة الظل والرسائل الاجتماعية الهادفة.

وما زاد من مشاعر الحزن، أن الموت لم يمهل الفنان لرؤية الكوميدي الجديد “ثرو ثرو” وهو مسلسل من إخراج جلال السالمي، ومن المنتظر أن يُعرض قريبًا عبر منصة stc tv، ليكون بمثابة الظهور الأخير للفنان، الذي ظل وفيًا لفنه حتى لحظاته الأخيرة، دون الإعلان رسميًا عن سبب الوفاة.

ونعى فنانون ومتابعون الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرين مسيرته الحافلة وأدواره التي تركت بصمة واضحة في ذاكرة المشاهد السعودي والخليجي، خصوصًا في الأعمال التي جمعت بين أجواء المرح والطرح الدرامي الذي يناقش قضايا المجتمع.

وانطلقت رحلة العتيبي الفنية عام 1999 من خلال مشاركته في مسلسل “شؤون عائلية”، قبل أن يرسّخ اسمه كواحد من الوجوه المألوفة على الشاشة، كما شارك في عدد من المسلسلات البارزة، من بينها “الزمن والناس”، و”عندما يكتمل القمر”.

وارتبط اسمه كذلك بسلسلة “طاش ما طاش” الشهيرة، إذ شارك في أجزائها الـ16 والـ17 والـ18، مساهمًا في نجاح واحد من أبرز الأعمال الكوميدية الخليجية.

كما شارك في مسلسل “سيلفي” إلى جانب ناصر القصبي، و”العودة”، إضافة إلى “روميو ويا ليت” الذي عُرض هذا العام وحقق تفاعلًا جماهيريًا.