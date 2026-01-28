رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يعلن تحويل محطة المعرفة في بلدية مادبا إلى نواة محطة تدريب مركزية للمؤسسات الحكومية والمحلية

وطنا اليوم – في خطوة نوعية لتعزيز التدريب والتطوير أعلن رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات تحويل محطة المعرفة في بلدية مادبا إلى نواة محطة تدريب مركزية للمؤسسات الحكومية والمحلية لتكون مركزاً رائداً لبناء القدرات وتطوير الأداء المؤسسي.

جاء ذلك خلال حفل تخريج المشاركين في دورة تدريبية نظمتها بلدية مادبا الكبرى بالتعاون مع معهد الإدارة المحلية الحكومي حول تحويل إجراءات الشراء من الورقي إلى الإلكتروني، بمشاركة كوادر من عدد من البلديات في محافظات المملكة.

وقال جوبنات انه سيتم تزويد المحطة وتجهيزها بكافة المستلزمات التقنية والتدريبية، لضمان جاهزيتها لاستقبال البرامج التدريبية المستقبلية،

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية البلدية وخطتها لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء في البلديات والمؤسسات الحكومية، وترسيخ مكانة بلدية مادبا لتكون مركزاً للتميز والتطوير الإداري.