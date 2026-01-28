بنك القاهرة عمان
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يزور الوزير والعين والنائب الأسبق سعد هايل السرور في منزله للإطمئنان على صحته بعد تعرضه لعارض صحي ألمّ به

28 يناير 2026
وطنا اليوم  – زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي،  الوزير والعين والنائب الأسبق سعد هايل السرور في منزله، للإطمئنان على صحته، بعد تعرضه لعارض صحي ألمّ به.

ونقل العيسوي إلى السرور تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، وأن يمنّ الله عليه بالسلامة وتمام الشفاء.

وعبّر السرور عن شكره وتقديره لجلالة الملك وسمو ولي العهد على هذه اللفتة الملكية الكريمة، التي تعكس نهج القيادة الهاشمية في التواصل الدائم مع أبناء الوطن والاطمئنان عليهم، مؤكدًا أن هذه الزيارة كان لها بالغ الأثر في نفسه ومعنوياته.


