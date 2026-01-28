وزير التربية يجيب على سؤال للمحسيري بــ 1200 صفحة

وطنا اليوم:قالت النائب بيان المحسيري، اليوم الأربعاء، أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة قدم إجابة على سؤال نيابي واحد بلغت 1200 صفحة كاملة.

وأوضحت المحسيري، خلال مداخلة في جلسة تشريعية، أنها ستخالف المعتاد في كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهة الشكر للوزير على الجهد الكبير في إعداد الإجابة بهذا الحجم غير المسبوق.

كما دعت المحسيري رئاسة المجلس إلى تخصيص جلسة رقابية قريبًا لمناقشة إجابة الوزير على السؤال النيابي، بالإضافة إلى إجابات الحكومة على أسئلة أخرى مقدمة من النواب.