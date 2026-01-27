هجرة جماعية من تيك توك إلى تطبيق أسَّسه أردني

وطنا اليوم:شهد تطبيق التواصل الاجتماعي UpScrolled زيادة كبيرة في عدد مرات التحميل خلال الأيام الماضية، في أعقاب التغيير الذي طرأ على ملكية تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، وهو ما دفع بعض المستخدمين إلى البحث عن منصات بديلة، وفقاً لتقرير نشره موقع TechCrunch.

ويحتل UpScrolled حالياً المرتبة 12 على مستوى التطبيقات في متجر “أبل”، إضافة إلى المرتبة الثانية ضمن فئة تطبيقات التواصل الاجتماعي. ويعتمد التطبيق على مزيج من الخصائص المعروفة في منصتي “إنستغرام” و”إكس” ، بحيث يتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمنشورات النصية، إلى جانب اكتشاف محتوى جديد وإرسال الرسائل المباشرة.

وتأسس التطبيق العام الماضي على يد التقني الأردني الأسترالي عصام حجازي، بهدف توفير مساحة تمكّن المستخدمين من “التعبير بحرية عن أفكارهم ومشاركة لحظاتهم والتواصل مع الآخرين”، بحسب الموقع الرسمي للتطبيق. ويؤكد الفريق القائم عليه أنه يعمل على “بناء منصة تعود ملكيتها للمستخدمين، وليس للخوارزميات الخفية أو الأجندات الخارجية”.

وقال حجازي، في بيان منشور على موقع المنصة:

“UpScrolled هو الأساس لنظام رقمي يعيد القوة إلى أيدي الناس، وليس إلى الشركات. إنه أكثر من مجرد بديل من ميتا أو إكس أو تيك توك، بل إعادة تصور لما يجب أن تكون عليه وسائل التواصل الاجتماعي، كمساحة يزدهر فيها صناع المحتوى والمجتمعات والشركات باستقلالية، مع تحكم حقيقي وشفافية ومساءلة”.

ويتوافر التطبيق على نظامي iOS و”أندرويد”، لكنه يواجه في الوقت الراهن ضغطاً ناتجاً من التدفق الكبير للمستخدمين الجدد، مع تأكيده العمل على توسيع قدراته التقنية لمواكبة الطلب.

وبحسب بيانات صادرة عن شركة Appfigures المتخصصة في تحليلات السوق، سجّل UpScrolled نحو 41 ألف عملية تحميل بين الخميس، وهو اليوم الذي أُعلن فيه عن إتمام صفقة “تيك توك”، والسبت، ما يشكل قرابة ثلث إجمالي التحميلات منذ إطلاقه. كما بلغ متوسط التحميلات اليومية منذ ذلك اليوم نحو 14 ألف تحميل، بزيادة وصلت إلى 2,850%. وبلغ إجمال التحميلات حتى الآن 140 ألفاً، بينها 75 ألف تحميل داخل الولايات المتحدة.

وفي تعليق على هذا الإقبال المفاجئ، كتبت الشركة في منشور على منصة “إكس” أن عدد المستخدمين الجدد فاق قدرة خوادمها، مشيرة إلى أنها تعمل على التوسّع بسرعة لمواكبة الطلب.

ويأتي هذا الارتفاع في الاهتمام بالتطبيق بالتزامن مع إعلان “تيك توك”، الخميس الماضي، عن توقيع اتفاق مع مجموعة من المستثمرين غير الصينيين لتأسيس مشروع مشترك مملوك بغالبية أميركية، بهدف الإبقاء على عمل التطبيق داخل الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق، تمتلك الشركة الأم الصينية ByteDance أقل من 20% من الكيان الجديد، بينما يمتلك المستثمرون الثلاثة — Oracle، وشركة الاستثمار الخاصة Silver Lake، وشركة MGX — حصة تبلغ 15% لكل منهم.

ولا يقتصر هذا التوجه على UpScrolled وحده، إذ أفاد تطبيق Skylight، وهو بديل من “تيك توك” مبني على تقنيات مفتوحة المصدر، بأنه تجاوز 380 ألف تسجيل حتى الآن، ولا يزال عدد مستخدميه في تزايد مستمر