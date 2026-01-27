بنك القاهرة عمان
الشرع يزور موسكو الأربعاء للاجتماع مع بوتين

27 يناير 2026
الشرع يزور موسكو الأربعاء للاجتماع مع بوتين

وطنا اليوم:يزور الرئيس السوري أحمد الشرع، العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، يلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية.
وذكر “تلفزيون سوريا” الخاص أن الرئيس الشرع يزور موسكو، الأربعاء، ويلتقي نظيره الروسي بوتين، دون ذكر تفاصيل أكثر.
كما لم يصدر أي تأكيد رسمي فوري بهذا الخصوص من السلطات السورية أو الروسية.
وكان بوتين التقى الشرع في موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في أول زيارة رسمية للرئيس السوري منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024.


