الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها لأي أعمال ضد إيران

26 يناير 2026
وطنا اليوم:أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، الاثنين، أن بلادها تلتزم بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن.
وجددت الخارجية الإماراتية التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة، مشددةً على نهج دولة الإمارات القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.


