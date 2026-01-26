إضرام النار في مقر الأونروا في القدس بعد تعرضه للهدم

وطنا اليوم:أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الليلة الماضية، أن مقرها في القدس الشرقية المحتلة الذي قامت جرافات إسرائيلية بهدمه جزئيا الأسبوع الماضي، أُضرمت النيران فيه.

وقالت الوكالة الأممية وفق موقعها الرسمي في بيان أن “السلطات الإسرائيلية بعد أن اقتحمت مقرها في القدس الشرقية المحتلة وهدمته، أضرمت فيه النيران”.

ووصفت أونزوا الحريق بأنه جزء من “محاولة مستمرة لتقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين”.

من جهتها، أفادت فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للأونروا في وقت سابق، بأنها استجابت لبلاغ من المقر حيث عملت على إخماد حريق ومنع انتشاره دون أن تتحدث عن سببه.

ويخلو مقر “الأونروا” في القدس الشرقية من الموظفين منذ كانون الثاني الماضي، بعد مواجهة استمرت أشهرا بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة وانتهت بقرار إسرائيلي يمنع الأونروا من العمل داخل الأراضي المحتلة