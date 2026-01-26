أمريكا في قبضة الجليد .. انقطاعات كهربائية مليونية و شلل تام للحركة

وطنا اليوم:توفي 11 شخصاً على الأقل، وانقطع التيار الكهربائي عن نحو مليون مشترك في الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الأحد، وصباح اليوم الاثنين، جراء العاصفة الثلجية العنيفة التي اجتاحت نحو 40 ولاية أميركية، بينما ألغيت أكثر من 10 آلاف رحلة طيران على مستوى البلاد، في وقت أعلنت المطارات في محيط العاصمة واشنطن إلغاء جميع رحلاتها.

وأُغلق عدد كبير من المكاتب الفيدرالية والمدارس والولايات اليوم، بينما تتزايد المخاوف بشأن البرد القارس الذي يجتاح العاصمة، خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء في نحو 10 ولايات على الأقل. وفي السياق، قال خبير الأرصاد بمركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بريان هيرلي، لصحيفة “يو إس إيه توداي”، إن “المخاطر لم تنتهِ مع توقف الأمطار الثلجية. ستبقى العديد من المناطق التي تشهد تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة تحت درجة التجمد طوال الأسبوع”، مشيراً إلى مخاوف بشأن تعرض الناس للبرد الشديد مع انقطاع التيار الكهربائي.

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل ساعات من العاصفة، حالة الطوارئ في أكثر من 10 ولايات هي تينيسي، وماريلاند، وجورجيا، وكارولينا الشمالية، وكنتاكي، وأركنساس، وميسيسبي وإنديانا، وفيرجينيا الغربية، وفيرجينيا وكارولينا الجنوبيتين، حيث تلغي إعلانات حالة الطوارئ مؤقتاً بعض العوائق أمام الإنفاق، ما يسمح للحكومات بتوفير الموارد بشكل أسرع وطلب المساعدات الفيدرالية، بينما بلغ إجمالي الولايات التي أعلنت الطوارئ، الـ20.

وشهدت ولاية فيرجينا والعاصمة واشنطن حركة محدودة في الشوارع، وبلغ عدد حوادث السير في الساعات الأولى من يوم الأحد 177 حادثة، حيث لم تعتد المنطقة على الثلوج. وشوهد عدد من الأشخاص بالقرب من بعض الوحدات السكانية يساعدون السيارات العالقة ويدفعونها بأيديهم لمنع تعطل المرور. وقال ديفيد الذي خرج مع أطفاله للاستمتاع بالجليد، في حديث: “إن ابنه أحب هذه الأجواء”، مشيراً إلى مساعدته سيارتين على الأقل بدفعهما مع آخرين، وضحك قائلاً “أنا من بوسطن واعتدت على هذه الأجواء، لكن الناس هنا لا يعرفون كيف يقودون سياراتهم على الثلج”.

وفي ولاية نيويورك، ظهر عمدة المدينة زهران ممداني وهو يشارك العمال عملية إزالة الثلج من على طرق المشاة، وأشادت صحيفة نيويورك تايمز بتعامله مع أول اختبار إداري كبير له، وكتبت إن “ممداني اجتاز العقبات الأولى مع اجتياح العاصفة لمدينة نيويورك، مشيرة إلى أنه استخدم نفس مهارات التواصل التي استخدمها خلال حملته الانتخابية. وبدت المدينة تحت إدارة ممداني مستعدة لمواجهة العاصفة بعد رش الشوارع بالملح وجرفها طوال الأحد، في وقت تناوب 2500 عامل نظافة على نوبات عمل مدتها 12 ساعة طوال تساقط الثلوج. وأشادت حملة دشنها معارضون لممداني بجهده، وعبروا عن رضاهم العام عن مدى استجابة المدينة للعاصفة. وفي السياق، نشر بيني بولاتسيك، مساعد عمدة المدينة السابق إريك آدمز، أحد منتقدي ممداني، على موقع إكس بعد ظهر الأحد “يجب أن نعطي الفضل لمن يستحقه. يبدو أن عمدة المدينة تعامل مع العاصفة بشكل جيد للغاية حتى الآن”.

إلى ذلك، شهدت مدينة ولاية تكساس إعلان مقتا طفل في حادث تزلج السبت، كما شهدت الولاية حادثاً أدى لتصادم 20 سيارة بسبب الثلوج، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، بينما أعلن المسؤولون في ميشيغان عن العثور على جثة طالب يبلغ من العمر 19 عاماً في جامعة ميشيغان، شوهد آخر مرة صباح الجمعة يسير في الشارع بدون معطف، قبل أن تعلن الشرطة العثور عليه بعد جهود بحث استمرّت نحو 20 ساعة في “ظروف شديدة البرودة”.

أكبر إلغاء لرحلات الطيران منذ جائحة كوفيد 19

وشهد يوم الأحد، وفقاً لموقع “فلايت أوير”، إلغاء أكثر من 10900 رحلة جوية، وتأجيل أكثر من 3400 رحلة أخرى حتى الرابعة مساء، مما يجعله أكبر إلغاء للرحلات منذ جائحة كوفيد 19، طبقاً لتحليل شركة سيريم لتحليلات الطيران، حيث ألغيت في 30 مارس/ آذار 2020، 12143 رحلة من أصل 22751. وألغى مطار رونالد ريغان في محيط العاصمة جميع رحلاته، كما أُغلق مطار لاغوارديا في نيويورك مساء الأحد، في حين ألغيت في ماريلاند 90% من الرحلات.