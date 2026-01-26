اخلاء 52 فردًا من سكان عمارة ايلة للسقوط في تلاع العلي

وطنا اليوم:قال متصرف لواء الجامعة، الدكتور صخر المور الهقيش، إنه تم التعامل مع عمارة آيلة للسقوط في منطقة تلاع العلي.

وأضاف الهقيش في تصريحات صحفية مساء امس الاحد، أن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة باشرت إجراءاتها الميدانية لضمان سلامة السكان والمارة، بعد انهيار عمود أساس في البناية التي يبلغ عمرها نحو 20 عامًا.

وأكد أنه تم إخلاء 52 ساكنًا من العمارة وعرض عليهم الإقامة في مراكز الإيواء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، إلا أن معظمهم فضلوا الانتقال إلى أماكن عائلية أخرى.

وأشار متصرف لواء الجامعة، إلى أن لجنة مختصة من مجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية أوصت باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك الإخلاء، لحين تقييم الوضع النهائي للبناية