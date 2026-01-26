بنك القاهرة عمان
الضمان للاردنيين: حوادث الطريق أثناء الذهاب إلى العمل إصابة عمل

5 ساعات ago
وطنا اليوم:أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن حادث الطريق الذي يتعرض له المؤمن عليه أثناء الذهاب إلى مكان عمله أو العودة منه يُعدّ إصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مشددة على شمول المصاب بكامل المنافع التأمينية المترتبة على ذلك.
وأوضحت المؤسسة في منشور توعوي أن إصابات حوادث السير المرتبطة بالعمل تشمل تحمّل نفقات العلاج كاملة، وصرف بدلات التعطيل عن العمل، إضافة إلى رواتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي في حال ترتب على الإصابة عجز دائم، وذلك بما يضمن الاستقرار المعيشي للمؤمن عليه وأسرته.
ودعت المؤسسة جميع العاملين في مختلف القطاعات إلى التأكد من شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، لما يوفره من حماية اجتماعية وتأمينية في حال التعرض لأي إصابة عمل، بما فيها حوادث الطريق.
وبيّنت أنه يمكن الاستفسار عن حالة الاشتراك والشمول من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني:

https://www.ssc.gov.jo أو عبر مركز اتصال الضمان الموحد على الرقم (117117)، الذي يعمل على تقديم المعلومات والإجابة عن استفسارات المواطنين بكل سهولة.
وأكد الضمان الاجتماعي في ختام بيانه أن الوعي بالحقوق التأمينية يشكل خط الدفاع الأول لحماية العامل، داعياً إلى عدم التهاون في التأكد من التسجيل والالتزام بأحكام القانون


