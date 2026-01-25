بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع القروض والتسهيلات البنكية في الأردن

22 ثانية ago
ارتفاع القروض والتسهيلات البنكية في الأردن

وطنا اليوم:زادت قيمة التسهيلات الممنوحة للأفراد بنسبة تبلغ واحدا، وعُشرين في المئة، خلال الربع الثالث من العام الماضي، قياسا إلى الأشهر من نيسان ولغاية نهاية حزيران من عام 2025، بحسب آخر بيانات البنك المركزي
وبلغ إجمالي قروض الأفراد في الربع الثالث من 2025، قرابة، 14.328 مليار دينار، بارتفاع وصل إلى 163 مليون دينار عن الفترة ذاتها من عام 2024، عندما وصلت إلى 14.156 مليار دينار، علما أن قرابة 80% من إجمالي هذه التسهيلات، لصالح الذكور، والباقي تسهيلات للإناث.
أما عدد المقترضين، فوصل إلى 1.646 مليون مقترض/ قرض، خلال الأشهر من تموز إلى نهاية أيلول من العام الماضي، حصة الذكور منها وصلت إلى نحو 78%مقابل، 1.630 مليون مقترض/ قرض، في الربع الثاني من 2024.
من ناحية أخرى، فإن إجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في السوق المحلية للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، في الفترة الربع الثالث من العام الماضي، وصلت إلى 3.388 مليار دينار، منخفضة بقيمة عشرة ملايين دينار عن الفترة السابقة من العام ذاته، إذ بلغت 3.398 مليار دينار.
وفي ما يخص نسبة إجمالي التسهيلات الممنوحة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي تسهيلات القطاع الخاص، بالفترة الممتدة من تموز ولغاية أيلول، فإنها بلغت 10.7%، مقابل 10.8%، في الربع الثاني من عام 2025.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:06

ترمب يعلن الطوارئ في 10 ولايات بسبب العاصفة الثلجية

10:00

السيسي يترحم على مرسي ويعتبر المليشيات أداة لتدمير الدول

09:54

التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة

09:52

المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع القانون

09:44

فقدناك خالد القرعان

09:44

رسالة مفتوحة إلى دولة الرئيس – كتاب التكليف السامي والواقع المعيشي

09:43

عشر سنوات محافظ اربد

09:42

عندما تتجاور العواصف المتناقضة: هاري في المتوسط والعواصف الثلجية في روسيا.

09:41

قرار ملكي يعزّز قوة الدولة ويحصّن المستقبل

09:40

تطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة

09:39

توجيه ملكي حضاري لاستنهاض منظومة الجيش العربي وبناء قدرات المستقبل

09:38

حين تُعاد صياغة القوة: قراءة في الرسالة الملكية إلى الجيش العربي

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026